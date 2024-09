Un an de prison avec sursis requis contre Nicolas Bedos pour agressions et harcèlement sexuels

Thomas SAMSON

Une peine d'an de prison avec sursis ainsi qu'une obligation de soins ont été requises jeudi à l'encontre de l'acteur et réalisateur Nicolas Bedos, jugé pour agressions et harcèlement sexuels sur trois femmes entre 2018 et 2023.

Le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 22 octobre.

"Je ne me souviens pas. C'est un blackout...": tout au long de son procès devant le tribunal correctionnel de Paris, Nicolas Bedos n'a cessé de répéter qu'il n'avait gardé aucun souvenir des agressions dont plusieurs femmes l'accusent, reconnaissant avoir été dans un état d'ébriété avancé à chaque fois.