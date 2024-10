Une plume non occidentale à l'honneur? Le Nobel de littérature décerné jeudi

Largement dominé par des écrivains de culture occidentale, le prix Nobel de littérature, attribué jeudi, pourrait récompenser une plume originaire d'une région du monde autre que l'Europe ou l'Amérique du nord, selon les experts.

Le suspense sera levé à 13H00 (11H00 GMT) par les 18 membres de l'Académie suédoise.

Comme chaque année, les spéculations des cercles littéraires sur de potentiels lauréats vont bon train.

L'écrivaine chinoise Can Xue (prononcer Tsane Sué), 71 ans, revient fréquemment dans les pronostics.

Avant-gardiste et comparée à Kafka et Borges pour l'atmosphère à la fois irréelle et sombre qui imprègne ses romans et ses nouvelles, son style expérimental transforme le réel en univers fantastique et absurde.