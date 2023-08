Des milliers de personnes à Malmedy pour la confection d'une omelette géante

Cette omelette géante sera constituée de minimum 10.000 œufs, mais pas seulement. "Il y aura aussi 50 kilos de lard, de la ciboulette, 25 litres d'huile et 500 grammes d'épices", détaille Bénédicte de Bournonville Mathy, présidente de la confrérie des chevaliers de l'omelette géante et grand-maître. Tous ces ingrédients seront issus de la région et offerts par la confrérie, soutenue par des sponsors.

L'omelette sera préparée par les membres de la confrérie ainsi que ceux des confréries amies. Elle sera cuite au feu de bois dans une poêle de quatre mètres de diamètre et pesant plus d'une tonne. Les habitants et visiteurs pourront ensuite profiter de ce plat gratuitement.