Australie: Amazon va construire un cloud pour les données "ultra-secrètes"

Selon un communiqué du gouvernement, cela permettra "une plus grande interopérabilité et une collaboration plus approfondie avec les Etats-Unis", l'un des plus fidèles alliés militaires de l'Australie.

La responsable des services secrets australiens, Rachel Noble, a déclaré que l'informatique dématérialisée permettra également de seconder "Redspice", son programme de défense et de renseignement en matière de cybersécurité.

Amazon construira trois centres de données dans l'immense île-continent.