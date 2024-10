"Bots" prorusses et anti-Harris sur X: le réseau social se dit "vigilant"

Dans une étude publiée jeudi, l'organisation American Sunlight Project (ASP) qualifie ces comptes "d'agents dormants" puisque la plupart sont actifs depuis plusieurs années et ont échappé à la modération de la plateforme, rachetée en 2022 par le milliardaire Elon Musk, soutien majeur de l'ancien président et candidat républicain Donald Trump.

ASP a analysé plus de 1.200 comptes dont le profil et l'activité - plus de 100 millions de posts entre leur création et juillet 2024 - ont permis de les associer à des "bots" prorusses.