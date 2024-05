Google dope son moteur de recherche à l'IA générative aux Etats-Unis

Google a annoncé mardi que les résultats de recherche apparaîtront désormais sous forme de réponses rédigées par sa technologie d'intelligence artificielle (IA) générative, au-dessus des liens vers des sites web, la transformation la plus importante pour le moteur de recherche depuis sa création.

En test depuis un an, la nouvelle présentation entraîne "plus de recherches et plus de satisfaction pour les utilisateurs", a assuré Sundar Pichai, le patron de Google, sur la scène d'un amphithéâtre en plein air, au siège de l'entreprise à Mountain View (Californie).