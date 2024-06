L'application mobile Gemini, l'IA de Google, arrive dans de nouveaux pays et en Belgique

L'application mobile Gemini arrive dans de nouveaux pays et en Belgique. Cette application permettra ainsi aux utilisateurs "de décupler leur créativité et leur productivité grâce à l'application mobile alimentée par l'IA de Google", indique mercredi Google dans un communiqué.

Google déploie l'application mobile Gemini dans d'autres pays et territoires, afin que les utilisateurs puissent bénéficier de l'aide de ce modèle d'intelligence artificielle lorsqu'ils sont en déplacement. Avec l'application Gemini sur son téléphone, il est possible de rédiger, de parler ou d'ajouter une image pour obtenir toutes sortes d'aide. Elle sera disponible sur le Play Store sur Android, ou directement via l'assistant Google, ainsi qu'à travers l'application Google sur l'App Store sur iOS.

Google testait depuis un an son moteur de recherche dopé à l'IA générative, c'est-à-dire la production de contenus sur simple requête en langage courant. Après son introduction aux États-Unis, Gemini est désormais déployé en Belgique et dans d'autres pays, avec l'espoir notamment de contrer les autres modèles d'intelligence artificielle qui ont émergé ces dernières années comme ChatGPT, le modèle de l'entreprise OpenAI.