L'ASBL Digital for Youth a distribué 25.000 ordinateurs reconditionnés depuis 2019

L'ASBL Digital for Youth, dont l'objectif est de réduire la fracture numérique chez les jeunes, fête son 5e anniversaire. Depuis sa création en 2019, l'association sans but lucratif a fourni 25.000 ordinateurs portables à des écoles et organisations de jeunesse.

Digital for Youth reçoit des dons de matériel informatique d'entreprises, matériel qui est reconditionné par l'ASBL. Celle-ci distribue ensuite les ordinateurs à des organisations de jeunes. Ce qui n'est plus utilisable est recyclé.

En 2021, 12% des jeunes n'avaient pas de smartphone ou d'accès à internet, selon les chiffres de Statbel, de la Fondation Roi Baudouin, de l'UC Louvain et de la VUB.

En cinq ans, Digital for Youth a redonné vie à 25.000 ordinateurs portables, qui ont par la suite été distribués à des écoles et des organisations de jeunesse. L'an dernier, ce sont 5.679 ordinateurs portables qui ont été collectés, indique l'ASBL sur son site internet. Digital for Youth a réussi à en mettre 2.045 à neuf et les a distribués à 96 organisations.

"Chaque don d'ordinateur portable touche en moyenne 6,5 jeunes, selon une enquête de l'UCLL", déclare Hans De Backer, le manager de Digital for Youth. "Cela signifie que nous avons pu aider des dizaines de milliers d'enfants et de jeunes à trouver leur voie dans le monde numérique."