Les tests de Mathieu: cette énorme TV est-elle vraiment capable de transformer n'importe quelle image en 8K grâce à l'IA?

Tout cela est rendu possible par le processeur NQ8 AI Gen3 , un système développé par Samsung et doté d'un Neural Processing Unit (NPU) deux fois plus rapide que son prédécesseur, "offrant 25 fois plus de réseaux neuronaux", selon Samsung. Dont coût: minimum 5.799€ pour le Neo QLED 8K Smart TV QN900D en version 65" (et ça monte à 11.000€ pour la version 85", aïe...). Au-delà de l'upscale, il y a d'autres technologies qui améliorent la qualité globale de l'image: l'AI Motion Enhancer Pro assure des mouvements plus fluides en diminuant l'effet saccade, tandis que le Real Depth Enhancer Pro ajoute de la profondeur. Difficiles à mesurer, ces technologies contribuent, on le croit sur parole vu le confort visuel, à rendre cette TV exceptionnelle.

Cerise sur le gâteau: vous avez presque une œuvre d'art dans votre salon. L'épaisseur de cet appareil imposant n'est que de 12,9 mm, tandis que les bordures d'écran sont pratiquement invisibles. Toute la connectique et une grande partie de l'électronique sont déportées dans un plateau noir qu'il faudra cacher (mieux que moi pour mon test) dans une armoire: seul un discret câble transparent sort de l'écran.

© RTL info

D'autres formes d'intelligence ?

Vous l'aurez compris, l'image de ce téléviseur est dingue, quelle que soit la source (cependant, n'attendez rien de magique si vous diffusez un vieux DVD d'un vieux film tourné en 4:3, la génération de pixels a ses limites). Mais Samsung met aussi de l'IA (ou de la prétendue IA, l'appellation devient ici discutable) dans le traitement du son. En analysant la scène diffusée à l'écran, la télévision peut diriger le son vers l'un des nombreux haut-parleurs situés à l'arrière, augmentant la sensation de spatialisation (bon, le son reste très criard vu l'épaisseur de l'écran ; relié à une barre de son haut de gamme, ça donnera beaucoup mieux). Nettement plus utile: l'analyse de la bande son pour amplifier les voix et les détacher du bruit ambiant.

Enfin, Samsung propose de faire de sa TV 8K, mais là on quitte clairement le domaine de l'IA, le nouveau hub de votre maison connectée. Si vous avez une maison connectée Samsung (donc si vous utilisez SmartThings comme plateforme de gestion et de contrôle des appareils connectés), et si vous avez le temps, vous pourrez la schématiser sur l'écran de votre TV. Amusant, geek, sans doute pratique si on le fait bien et si on a "tout Samsung à la maison", cette fonctionnalité reste un peu trop niche pour le grand public belge (et personnellement, je crois plus au recours aux assistants vocaux, qu'à l'affichage d'une maison virtuelle sur une TV, ce que Bixby permet, soit dit en passant).