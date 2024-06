On a visité la "Ville Samsung" en Corée du Sud: les chiffres fous du géant de l’électronique

Nous avons exploré la "Ville Samsung" à Suwon, en Corée du Sud, un véritable microcosme industriel où 37,000 employés de Samsung se rassemblent quotidiennement. Ce campus étendu sur 170 hectares abrite non seulement des bureaux et des centres de R&D, mais aussi des infrastructures dédiées à encadrer la vie sociale des travailleurs. Suivez-nous dans cette incursion au cœur du géant de l’électronique, où innovation et ressources humaines se rencontrent.

Dans la rue, des milliers de personnes. A pied, en voiture, à trottinette ou en bus, elles se déplacent tout simplement sur leur lieu de travail, après avoir franchi l’un des postes de sécurité. Un lieu de travail particulièrement grand, pour le coup. Car ces employés ont un point commun : ils appartiennent tous à la même entreprise, Samsung. Le géant sud-coréen de l’électronique occupe en réalité une partie du territoire de cette ville de 1,2 million d’habitants, à 30 km au sud de Séoul (10,1 millions d’habitants). Elle y abrite son « campus » sur 170 hectares, à savoir ses bureaux administratifs, son siège central, mais surtout ses principaux centres de recherches et développement (r&d). C’est ici que sont conçus les derniers smartphones et les dernières télévisions du groupe, par exemple, deux marchés gigantesques dominés par Samsung depuis de nombreuses années. 37.000 employés sont répartis dans 130 bâtiments, certains étant de gigantesques tours comme les centres r&d « mobile » (smartphone) et « display » (écran, TV).

Bien au-delà du travail

Ces dizaines de milliers de personnes, qui travaillent principalement dans des bureaux et des laboratoires, mais également dans une petite usine fabricant des prototypes, sont tellement nombreux qu’il faut les encadrer. Il ne suffit pas d’avoir des parkings et quelques bancs, vous l’imaginez, d’autant plus que c’est une vitrine de Samsung, qui veut attirer dans sa "Digital City" les meilleurs ingénieurs et développeurs du pays (et d’ailleurs, en fait, même si les implantations européennes et californiennes s’occupent du reste du monde). Il y a une notion de bien-être et de "service" pour les employés, mais aussi l'idée qu'ils "vivent" (à part dormir) le plus longtemps possible sur ce campus, avec des activités sociales et sportives en fin de journée. On y retrouve donc, gracieusement mis à disposition de tout ce petit monde :

Un parc grand comme 5 terrains de football

13 cantines pour tous les goûts et 15 "cafés" (des genres de Starbucks), qui servent le déjeuner, le dîner et le souper ( 50.000 plats par jour !)

Des infrastructures sportives et bien-être : un centre de fitness de 5.000 mètres carrés, des terrains de football, de basket, baseball, badminton et squash, un sauna, etc… Sans oublier la piscine olympique accessible en permanence.

Des centres médicaux pour que les employés se soignent à côté de leur lieu de travail. Tout est gratuit, là aussi.

Trois crèches gardant les 900 jeunes enfants des employés.

Un site de traitement des eaux usées, ce qui représente tout de même 11.000 tonnes chaque jour.

500 bus qui parcourent une centaine de routes pour amener les employés des environs sur leur lieu de travail.

Un ouvrier entretient le petit parc situé devant le centre médical du campus (©RTLinfo)

Contrairement aux usines de Huawei (Chine) et LG (Corée du Sud) que j'ai déjà visitées par le passé, il n’y a pas de logement pour les travailleurs. C’est assez logique : bien souvent, les ouvriers viennent des régions reculées, très éloignées, et restent donc plusieurs semaines sur leur lieu de travail (y compris plusieurs usines de fabrication). A Suwon, il s’agit principalement d’ingénieurs qui habitent la région, plus concentrée, du (très) grand Séoul.

Pas n'importe quels bureaux: c'est dans ces tours que sont développés les nouveaux smartphones et les nouvelles TV de Samsung (©RTLinfo)

Pourquoi Suwon ?

La raison est toute simple : c’est là qu’en 1969, Samsung (qui signifie « Trois Etoiles ») a été fondé et que rapidement, les premiers bâtiments furent érigés. Ils servaient à fabriquer des télévisions en noir et blanc, en tant que simple usine, sous-traitant du japonais Sanyo notamment, ainsi qu’un peu d’électroménager. Le début d’une longue histoire : les premières puces (semi-conducteur) ont suivi dans les années 1980 et 1990, avant l’explosion du mobile dans les années 2000. En 2024, Samsung est une entreprise globale, comme on dit, avec 36 sites de productions (et des implantations de recherche et développement) dans 15 régions du monde et 74 pays. On estime le nombre total de travailleurs de Samsung à 270.000 actuellement, après un pic à 320.000 il y a 10 ans. Cela suffit à en faire la plus grande entreprise technologique du monde.