Les tests de Mathieu: le "tueur de smartphone" revient avec une tablette entrée de gamme, que vaut-elle ?

OnePlus, connu pour être un "flagship killer" (un tueur de smartphone haut de gamme) depuis son arrivée il y a une dizaine d'années, vient de commercialiser une deuxième tablette. La OnePlus Pad Go coûte "seulement" 299€, et doit faire des concessions. Reste-t-elle une bonne affaire ?

OnePlus, mieux connu pour ses smartphones haut de gamme, vient de se (re)lancer sur le marché des tablettes avec le OnePlus Pad Go, une version plus abordable (299€) de la OnePlus Pad, orientée assez haut de gamme l'an dernier. Et il y a quelques bonnes surprises. Un excellent écran pour le prix Le point fort du OnePlus Pad Go est sans conteste son écran 2,4K, très lumineux et fluide (90 Hz). Ses 11,3 pouces de diagonales (28 cm) permettent de profiter confortablement d'un site web ou d'une vidéo. Une bonne surprise pour une tablette à ce prix abordable. OnePlus a également intégré des fonctionnalités premium comme Dolby Atmos pour un son surround immersif via 4 haut-parleurs, même si c'est moins spectaculaire (ça reste du son qui sort de petits haut-parleurs logés dans un châssis de 0,69 cm). La tablette est aussi légère (532 grammes) que fine, assurant une portabilité constante. Un dos mat, plutôt agréable au toucher (© RTL info)

Elle intègre un modem 4G pour être connectée même en déplacement, il suffit de l'affubler d'une carte SIM (pas de eSIM, hélas). Il y a 8 GB de RAM et 128 de stockage interne, ce qui est le minimum en 2024, mais c'est finalement assez pour un usage basique. La batterie de 8.000 mAh tolère de recharge de 33W, ce qui n'est pas énorme, mais le principal est là: vous pouvez la laisser une semaine dans l'armoire et elle aura toujours un bon niveau de batterie. OnePlus annonce 514h en veille, 14h en lecture constante de vidéo et 40h en lecture constante de musique. Dans la bonne moyenne des tablettes, donc. À lire aussi Les tests de Mathieu: ce fabricant de smartphones "revient" en Belgique avec "une batterie garantie 4 ans" Une puissance limitée A 299€, avec un si bel écran, il ne fallait pas s'attendre à des miracles en termes de performances pures. J'ai vite noté quelques limites en surfant sur des sites un peu chargés (genre des configurateurs de voitures avec vue 3D), et quelques lenteurs pour passer d'une application à l'autre. Ce n'est pas fluide comme sur les smartphones de la marque. La puce MediaTek Helio G99 fait ce qu'elle peut, et elle sature parfois. Tout dépend de l'usage: YouTube, Netflix, RTL play ou Candy Crush Saga... ça ira sans problème. Idem pour un peu de bureautique (suite Office ou Google) ou une consultation de votre site d'actualité préféré. Mais oubliez les jeux trop gourmands, et soyez patients si vous devez passer régulièrement d'une application à l'autre. Trois boutons bien positionnés (©RTL info) Une utilisation transparente avec un smartphone OnePlus Au-delà de ses performances matérielles, le OnePlus Pad Go se démarque par son intégration avec les smartphones OnePlus. Content Sync permet de partager facilement le presse-papiers et la galerie photo. Bien entendu, il faut un smartphone de la marque, qui a réussi à se faire un nom en Belgique, donc on en trouve facilement... Toute la place pour les notifications... (©RTL info)