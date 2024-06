Microsoft et Proximus vont collaborer dans le domaine des communications digitales

Microsoft et le groupe Proximus ont signé un partenariat stratégique de collaboration dans le domaine des communications digitales et du cloud, a annoncé l'opérateur télécom dans un communiqué jeudi. L'accord a été signé pour une durée de cinq ans, avec pour objectif d'accélérer leur "leadership digital" et leur offre à destination de clients autant professionnels que privés.

Ce nouveau partenariat permettra aux deux acteurs de "tirer parti de leurs expertises respectives et de leur leadership en matière de produits, accéléré par la puissance et le potentiel des applications et des solutions d'IA", souligne Proximus.

La collaboration entre Microsoft et Proximus s'articulera autour de trois domaines clé, dont la collaboration dans le domaine des solutions CPaaS (Communication Platform as a Service) et de l'identité digitale, la transformation du cloud du groupe de télécoms, ainsi qu'une amélioration de sa stratégie de commercialisation de produits Microsoft en Belgique