Nostalgie accueille une animatrice générée par l'IA, une première en Europe

Surnommée Mamie l'IA, elle s'incrustera dans le 16-20 de Julien et Ann-Lo par surprise et au gré de ses envies entre 19h00 et 20h00.

""Mamie l'IA, ce sont des voix générées à partir de banques de données et de vraies voix de mamies", explique Julien Sturbois. "Donc on a été enregistrer des voix de deux grands-mères et on les a mélangées avec des banques de données. Et à côté de cela, on a du contenu qui vient de Chat GPT."