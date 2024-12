À partir de ce samedi, les câbles USB-C auront le monopole: plus aucun autre modèle ne sera mis en vente

À partir de ce samedi 28 décembre, la Belgique et tous les autres pays européens devront se conformer à cette nouvelle norme : tous les appareils électroniques neufs devront être alimentés par un port USB-C.

Smartphones, tablettes, écouteurs : tous ces appareils vendus neufs devront désormais être alimentés par un seul et même chargeur, une mesure mise en place pour réduire le gaspillage et limiter la prolifération des câbles. Cette réglementation européenne entre en vigueur ce samedi 28 décembre en Belgique et dans tous les autres pays européens. Tous ces appareils devront être équipés d’un port USB-C.

Une mesure européenne

La mesure ne se limite pas aux smartphones. Elle s'applique également aux tablettes, liseuses, appareils photo, consoles de jeu, écouteurs, casques, ainsi qu’aux souris et claviers. À partir du printemps 2026, les ordinateurs portables devront eux aussi se conformer à cette nouvelle norme.