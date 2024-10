La déforestation en Amazonie entraîne une augmentation des cas de paludisme

La déforestation de la forêt amazonienne au Brésil favorise la propagation du paludisme, ressort-il d'une étude réalisée par des chercheurs américains et brésiliens. En épluchant des données sur la période 2003-2022, les scientifiques ont constaté qu'une augmentation de 1% du taux de déforestation mensuel entrainait, un mois plus tard, une hausse moyenne de 6,3% des cas de paludisme.

L'étude, publiée lundi dans la revue scientifique américaine Proceedings of the US National Academy of Sciences (PNAS), montre que l'effet de la déforestation sur le risque de maladie transmise par les moustiques varie d'un État à l'autre. Toutefois, les conclusions générales indiquent un lien clair entre la déforestation et le taux de prévalence de la malaria.

L'abatage des arbres génère des conditions idéales pour la reproduction du moustique Nyssorhynchus darlingi, à l'origine du paludisme au Brésil. Alors que la lumière est limitée dans les forêts naturelles, les zones déboisées sont davantage ouvertes avec des étendues d'eau partiellement baignées de soleil, ce qu'affectionnent particulièrement les insectes piqueurs.