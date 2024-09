La Finlande connaît une vague de chaleur marine inhabituelle

"Aujourd'hui, nous avons mesuré 17°C dans le golfe de Finlande, alors que la température normale pour cette période de l'année est d'environ 13°C", a exemplifié Mme Haapaniemi.

La mer Baltique est entourée par l'Allemagne, la Pologne, la Russie, la Finlande, la Suède et les États baltes.

Les eaux relativement peu profondes de la mer sont connues pour être extrêmement sensibles aux changements environnementaux et climatiques et se sont déjà réchauffées deux fois plus vite que les océans en général.

Selon la spécialiste, l'ensemble de la mer Baltique a connu des vagues de chaleur marine cet été.

Dans le golfe de Finlande, la vague de chaleur sévit depuis 50 jours, tandis que les températures sont inhabituellement élevées depuis plus de trois semaines le long des autres côtes du pays.