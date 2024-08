Les incendies géants ont causé d'importantes émissions de CO2 l'an dernier

Les incendies, rendus plus fréquents et dévastateurs par le changement climatique, ont émis d'importantes quantités de CO2 en 2023-2024 en ravageant certaines régions du Canada et de l'Amazonie, souligne un bilan mondial inédit publié mercredi.

Les émissions provenant des incendies dans les forêts boréales du Canada ont été plus de neuf fois supérieures à la moyenne des deux dernières décennies et ont contribué à près du quart des émissions mondiales.

C'est l'une des conclusions de la première édition de l'étude "State of wildfires", publiée dans le journal Earth System Science Data, menée par l'université d'East Anglia et d'autres institutions basées en Grande-Bretagne, qui a vocation à être mise à jour chaque année.

Outre le Canada, d'autres régions ont particulièrement souffert, notamment dans l'Amazonie (Brésil, Bolivie, Pérou, Venezuela), à Hawaï ou en Grèce.

"Ces incendies deviennent plus fréquents et intenses avec le réchauffement du climat, et à la fois la société et l'environnement en subissent les conséquences", déplore-t-il.

"Le risque peut être minimisé. Il n'est pas trop tard", a insisté Matthew Jones lors d'une présentation à la presse.