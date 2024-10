Les villes belges disposent de trop peu d'arbres et de nature, selon Greenpeace

L'analyse de Greenpeace montre que dans 101 villes belges, parmi lesquels Verviers, Mouscron, Wavre et Etterbeek, aucune habitation ne respecte l'intégralité de cette règle des 3-30-300. Dans 74 des 100 villes et communes les plus peuplées de Belgique, comme Namur, Charleroi, La Louvière, Anvers ou Bruges, moins d'un dixième des bâtiments sont conformes à la règle.

A contrario, dans 18 communes, comme Genk, Watermael-Boitsfort, Viroinval, Vresse-sur-Semois ou encore Brasschaat, plus de la moitié des bâtiments sont conformes à cette règle.

"On constate une répartition très inégale des arbres et des parcs", signale Ruth-Marie Henckes, chargée de campagne biodiversité chez Greenpeace Belgique. "Les quartiers et les communes les plus riches sont aussi les plus verts, tandis que les plus pauvres se retrouvent enclavés dans du béton. Par conséquent, les bénéfices d'un environnement vert pour la santé sont également inégalement répartis".

L'ONG appelle dès lors les futurs élus des élections communales à "s'attaquer d'urgence à cette injustice".