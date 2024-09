LEZ: De Beukelaer conteste un coup de force et plaide pour des balises négociées

Le chef de file des Engagés à Bruxelles, Christophe De Beukelaer, a proposé jeudi d'entamer des discussions avec les partis flamands, dont Groen, pour fixer ensemble les balises d'un report d'entrée en vigueur de la prochaine phase de restrictions de circulation dans la Zone Basse Emission (LEZ-Low Emission Zones ndlr). Ces discussions porteraient aussi sur les mesures qui pourraient accompagner ce processus (rues scolaires, mobilité douce, monitoring régulier et transparent, rénovation du bâti,...).

M. De Beukelaer réagissait ainsi, au nom de sa formation, aux propos de la formatrice néerlandophone Elke Van den Brandt qui n'a pas digéré l'annonce des trois partis francophones prêts à négocier un accord de majorité (MR, Engagés et PS) et qui s'est une nouvelle fois exprimée dans ce sens jeudi matin.

"Il n'y a pas eu de coup de force communautaire sur la LEZ. Nous déposons ce texte au Parlement car il faut agir rapidement en regard de la proximité de l'échéance suivante. Nous ne souhaitons donc pas remettre en cause le report. Cependant, nous proposons d'entamer une discussion avec Groen et les autres partis flamands pour définir ensemble les balises de ce report et les mesures qui pourraient l'accompagner", a déclaré M. De Beukelaer, dans un communiqué.