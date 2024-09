Pays-Bas: des activistes d'Extinction Rebellion forcent la fermeture du Rijksmuseum

Des manifestants d'Extinction Rebellion (XR) se sont enchaînés samedi matin aux grilles du tunnel menant à l'entrée du Rijksmuseum, à Amsterdam, forçant in fine la fermeture temporaire de cette institution, l'un des musées les plus populaires des Pays-Bas.

Les militants pour le climat ont déployé vers 8h30, soit une demi-heure avant l'heure d'ouverture habituelle du musée, deux grandes banderoles demandant au musée de "dire non à ING". "No art on a dead planet", peut-on lire sur d'autres supports de campagne.

"Le Rijksmuseum est un lieu d'art et d'histoire. La sécurité des visiteurs, des collaborateurs et de la collection est la priorité. Toute action qui la menace est inacceptable", a réagi un porte-parole du musée.