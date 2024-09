Pays-Bas: des écologistes bloquent l'autoroute de La Haye

Par un après-midi ensoleillé, les manifestations ont attiré une foule pacifique, dont certains plantaient des tentes sur la chaussée et jouaient aux cartes assis sur la route.

Ils ont érigé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "fermez les robinets de l'argent aux combustibles fossiles", "les gens et le climat avant les profits" et "si nous pouvons détruire le monde, alors nous pouvons aussi le sauver".

Des haut-parleurs ont diffusé des discours, des slogans et de la musique, notamment "The Final Countdown" une chanson du groupe de rock suédois Europe.

Les manifestants avaient peint des logos XR et "mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles" sur l'autoroute tandis qu'un groupe de personnes âgées portant des chemises sur lesquelles était écrit "grands-parents pour le climat" distribuait des dépliants.