Pour sa COP16, la Colombie s'affiche en championne de la biodiversité

La principale conférence de l'ONU sur la biodiversité se tiendra du 21 octobre au 1er novembre à Cali, dans le sud-ouest du pays. Elle devra mesurer les avancées vers l'objectif ambitieux, fixé par la COP15 de Montréal en décembre 2022, de placer sous protection environnementale "d'ici 2030 au moins 30%" de la surface des océans et des terres, a souligné auprès de l'AFP la ministre colombienne de l'Environnement Susana Muhamad.

Considérée comme l'un des pays à la plus riche biodiversité au monde, la Colombie veut prendre la tête de la communauté internationale pour tenter de sauver la planète, à l'occasion de la COP16 que Bogota organise cet automne malgré les défis sécuritaires.

"Nous avons monté une plateforme pour que la biodiversité soit tout en haut des préoccupations politiques mondiales", a-t-elle déclaré, en marge de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies qui réunit à New York des dizaines de dirigeants de la planète.

"Si tout va bien, la COP16 pourra aussi aider la communauté internationale en vue des débats de la COP29 (29e conférence de l'ONU sur le changement climatique) qui se tiendra à Bakou (Azerbaïdjan) du 11 au 22 novembre", a ajouté lors d'une conférence de presse Mme Muhamad.

Plus de 100 ministres et 12 chefs d'Etat, comme le Brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et la Mexicaine Claudia Sheinbaum, devraient être présents à Cali.