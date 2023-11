Près de 6 millions de voyages effectués durant le deuxième trimestre de 2023

En plus des voyages dans les villes d'art, 406.000 ont été effectués dans les Ardennes, contre 359.000 à la même période en 2022 et 491.000 à la Côte, contre 526.000 au deuxième trimestre l'année dernière.

Par ailleurs, depuis l'instauration du nouveau calendrier scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) l'année scolaire dernière, les vacances scolaires en communauté flamande et en FWB se déroulent à des périodes différentes et les Flamands, Wallons et Bruxellois ont désormais un profil de voyage différent, indique Statbel. Au mois d'avril notamment, les Flamands ont effectué 1.339.000 voyages, contre 318.000 pour les Bruxellois et 319.000 pour les Wallons.