Bien manger avec des produits sains, une envie forcément coûteuse ? "C'est faux" explique cet expert

Pierre Garin, responsable du service diététique aux Cliniques universitaires Saint-Luc, est l'invité de Capital Santé cette semaine. Il a notamment donné ses conseils pour pouvoir manger le plus sain possible et à moindre coût.

Se nourrir avec des produits les plus sains sans se ruiner, un rêve inatteignable ? Le responsable du service diététique aux Cliniques universitaires Saint-Luc, Pierre Garin, s'est exprimé sur la question. Et selon lui, il est tout à fait possible de se nourrir correctement, et ce, sans voir son portefeuille flamber.

Un produit "brut"

Il précise également tous les bienfaits de consommer un produit qui est le plus "brut" possible. "Il faut savoir que plus vous allez manger brut, moins ça vous coûtera cher. Parce qu'un produit ultratransformé pour l'aspect qualitatif coûte beaucoup plus cher qu'un produit brut".

Mais du coup, bien manger, ça coûte forcément cher ? "C'est faux" selon Pierre Garin. Il explique : "On a plein de preuves au niveau nutritionnel en consultation. Généralement, si on fait l'exercice, en quelques mois, on diminue de 10 % le budget alimentaire en mangeant largement mieux".