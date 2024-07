Tous obèses en 2030? Cet expert tire la sonnette d'alarme des dangers des aliments ultra-transformés

Les aliments ultra-transformés, on en consomme beaucoup, et pourtant, ils sont dangereux pour la santé. Ils sont en partie responsables du surpoids de nombreux Belges, et notamment d'enfants. Cet expert s'en inquiète au micro de Caroline Fontenoy dans Capital santé.

"C'est le but, c'est-à-dire vous faire surconsommer. Donc, en fait, vous investissez dans leur système économique qui vous fait du mal. Parce que quelque part, on a alors une surexposition de pathologies qu'on dit non-transmissibles : des pathologies cardiovasculaires, cérébrales et autres qui amènent malheureusement à un taux de malades en Belgique qui n'a jamais atteint les chiffres comme on a depuis ces dernières décennies", a expliqué le spécialiste.

Il s'inquiète particulièrement des conséquences chez les plus jeunes : "C'est assez impressionnant de voir aussi qu'on atteint des taux d'obésité chez l'enfant, qui consomme ces produits transformés", poursuit-il.

65 % de personnes en surpoids et obésité aux États-Unis

On peut dès lors se demander si, à l'instar des États-Unis, nous allons tous bientôt nous retrouver en surpoids. Cela inquiète sérieusement Pierre Garin.

"Oui, on est dans cette tendance, lance-t-il. Malheureusement, 2030 est un mauvais signe. On va constater qu'on sera, par exemple, aux États-Unis à 65 % de taux de surpoids et d'obésité. Donc, c'est cumulé : surpoids et obésité. Et en Europe, on est déjà à 55, donc on va beaucoup plus vite maintenant qu'eux. On les rattrape très très vite en fait".