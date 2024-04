Capital santé: le témoignage puissant d'Aurélie, survivante du cancer

Aurélie, originaire de Marche-en-Famenne, a été confrontée à un diagnostic de cancer du sein il y a deux ans. Aujourd'hui, elle partage son témoignage de survie, d'espoir et de renaissance après avoir affronté cette maladie. Une histoire de courage et de résilience que nous fait découvrir Caroline Fontenoy, dans son nouveau podcast, Capital santé.

Malgré la peur et l'incertitude, Aurélie a trouvé la force de se battre. Elle raconte : "Déjà, la première des choses, c'est que moi, je suis maman, donc forcément, on pense à son enfant. On se dit qu'on ne peut pas le laisser et laisser non plus son entourage, ses parents, dans la peine de la perte d'un enfant."

Après avoir subi des traitements et une ablation des deux seins, Aurélie avoue : "Je n'ai pas repris ma vie d'avant. Professionnellement, je suis toujours à l'arrêt. J'ai encore besoin d'un peu de temps psychologiquement pour remonter la pente et pour vraiment aller bien, pour retrouver le chemin du travail."

Au niveau professionnel, la jeune femme a également dû faire pas mal de concessions. L'ancienne chef d'entreprise, a été confrontée à un dilemme déchirant lorsqu'elle a dû mettre de côté sa carrière pour faire face à sa maladie. Elle confie : 'Au début, c'est hyper compliqué. Évidemment, quand mon oncologue m'a dit "Madame, il va falloir que vous arrêtiez de travailler", je lui ai ri au nez, je lui ai dit "Bah non, en fait, c'est juste pas possible".

Son courage a été renforcé par des modèles positifs, comme Delphine Luna, notre collègue DJ et animatrice qui a combattu ce même type de cancer, avant de malheureusement s'éteindre en janvier 2024 : "C'est quelqu'un que j'ai suivi et qui a amené une image très positive, qui a toujours été battante, qui a toujours continué à faire la fête, malgré les traitements. Elle ne me connaissait pas, mais nous, on avait vraiment l'impression de l'avoir dans notre famille, dans nos amis", se remémore Aurélie.

Elle explique également que sa façon de vivre a considérablement changé suite à cette épreuve : "On a envie de profiter beaucoup plus de l'instant présent [...] j'ai moins de choses dans mon agenda dans les semaines à venir, ou en tout cas, je regarde mon agenda parfois la veille ou deux jours avant en me disant: Ah oui, c'est vrai, tiens, j'avais ça". "Et parfois, ça m'arrive de zapper quelque chose alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas."

Malgré les difficultés, Aurélie a trouvé du positif dans cette expérience : "En fait, on en retire quand même du positif de ce cancer. Et heureusement, je vis maintenant de façon beaucoup plus cool. Je profite beaucoup plus des moments que la vie m'offre et je reviens à l'essentiel, c'est-à-dire déjà ma famille et alors mes amis."

Aujourd'hui, Aurélie envisage l'avenir avec optimisme : "Profiter de l'été, et un peu du soleil et de notre nouvelle maison parce qu'on a fini le projet. On y est depuis quelques mois maintenant. Et après, voilà, de relancer un peu mes activités professionnelles, de revoir un petit peu si j'ai envie encore d'être indépendante à temps plein ou pas."