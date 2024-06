"Cela fait 50 jours que je tousse, c'est affreux": les cas de coqueluche en forte hausse en Wallonie, comment éviter de l'attraper?

Depuis l'hiver dernier, les cas de coqueluche se multiplient en Wallonie. Les médecins constatent une recrudescence de cette maladie respiratoire très contagieuse. Elle touche surtout les jeunes, mais également les adultes. C'est le cas d'un habitant de Herve. Ce retraité de 74 ans explique souffrir de quintes de toux "atroces" depuis 50 jours. Et c'est loin d'être fini. Comment reconnaître la coqueluche et comment s'en prémunir ?

"Début avril, j’avais une toux anormale. Mon médecin m’a donné des antibiotiques et des médicaments, mais cela ne marchait pas. J’ai fait une prise de sang et un test nasal. Et le diagnostic est tombé : c’est la coqueluche", se souvient le retraité de 74 ans. Cette infection respiratoire s’attaque aux voies respiratoires, la gorge et les poumons.

"Cela fait 50 jours que ça dure. J’ai des quintes de toux atroces et permanentes. Je suis épuisé", confie Jean-Pierre via notre bouton orange Alertez-nous. Cet habitant de Herve, en région liégeoise, est atteint de coqueluche. Cette maladie respiratoire potentiellement grave touche la gorge et les poumons.

"Il y a clairement une recrudescence", confirme Jean Hick, médecin généraliste au cabinet médical de Chaineux. "J’exerce depuis 1980. Dans les années 80, il y avait quelques cas. Et puis, presque plus rien dans les années 2000. Et aujourd’hui, j’ai régulièrement des cas. Surtout depuis l’hiver dernier. J’en ai eu 6-7 à mon échelle. Et les autres médecins du cabinet ont également eu des cas", indique le docteur.

A l'échelle européenne, on note également une forte hausse. Près de 60.000 cas de coqueluche ont été signalés dans les pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen en 2023 et jusqu'en avril 2024. Cela représente dix fois plus de cas qu'en 2022 et 2021, signale l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

On appelle cela la toux des 100 jours, c’est affreux

Face à cette recrudescence, comment reconnaître la coqueluche ? "Il s’agit d’une bactérie très résistante qui touche les voies respiratoires. On appelle cela la toux des 100 jours. C’est affreux. Certains patients se filment pour me montrer leurs symptômes et c’est épouvantable. Ce sont des quintes de toux pendant 2 minutes. Il y a un blocage au niveau de la gorge. C’est très invalidant. Et après 1 heure ou 2 heures, cela recommence", détaille Jean Hick. "La toux peut être tellement violente que cela peut casser des côtes", ajoure le médecin.

Jean-Pierre connaît bien ces symptômes. "Je tousse tellement que je suis extrêmement fatigué. Cela vous épuise. Cette maladie s’appelle coqueluche parce que la quinte de toux se termine par un cri de coq très sec", assure le septuagénaire.