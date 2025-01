Combien de temps faut-il faire du sport chaque jour pour de bons résultats? "Il faut arrêter de croire que ça doit être dur"

Selon elle, la clé réside dans la régularité : "Le premier des objectifs, c'est d'être régulier, de s'y mettre et de s'y tenir. Il ne faut pas se fixer une optique de poids, c'est vraiment le pire. Il faut accepter de recommencer à zéro et mettre son orgueil de côté."

Se remettre au sport peut être décourageant si les résultats tardent à se manifester. La coach sportive Julie Debatty met en garde contre les objectifs irréalistes. "Souvent, on vise vraiment trop loin. On veut s'y remettre à fond du jour au lendemain, alors qu'on n'a plus fait de sport depuis longtemps, voire jamais. On veut vite perdre 10 kilos, et après 3-4 séances, on monte sur la balance, on voit qu'il n'y a rien qui s'est passé. On se dit que ça ne sert à rien, on abandonne et on arrête."

10 minutes par jour : un bon début

Julie Debatty invite à adopter une approche progressive et adaptée à son âge et à sa condition physique : "Le corps change, le mental pas. Il faut y aller progressivement, faire des séances adaptées, et arrêter de croire que cela doit forcément être dur et intensif pour avoir des résultats."

Pour elle, 10 minutes d'exercice par jour peuvent suffire : "En 10 minutes, on peut vraiment avoir de bons résultats en faisant les bons sports, en ayant les bonnes postures et en étant régulier." Installer une routine sportive demande du temps et de la discipline. "On essaie vraiment d'installer ça comme une routine et on tient bon, on tient 30 jours minimum pour pouvoir installer cette nouvelle routine saine", conseille Julie Debatty.

À lire aussi Vous avez de bonnes résolutions pour la nouvelle année ? Voici des conseils pour vous y tenir

Fixer des objectifs atteignables et éviter de viser des résultats immédiats restent des priorités pour garder la motivation. "On perd tout de suite notre motivation si on se dit : 'Je veux perdre 10 kilos', et qu'après trois séances, on n'a rien perdu. Il faut y aller en fonction de notre niveau, de manière adaptée."

Se montrer régulier, progresser à son rythme et se fixer des objectifs réalistes : voici les clés pour se remettre au sport avec succès.