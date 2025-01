"Je suis venue prendre des résolutions": un lieu particulier attire beaucoup de monde après les excès des fêtes

Repas copieux, alcool, stress des préparatifs, les Liégeois décident de souffler et de commencer l'année dans un sauna pour éliminer les toxines. "Ils ont bien fait la fête en décembre, ils ont bien mangé, ils ont bien bu. Alors, c'est l'occasion de se détendre maintenant et de tourner la page de 2024 et bien commencer 2025", explique Stéphane Olivier, propriétaire du complexe.

Des soins spécifiques

Pour tenter de laisser 2024 derrière soi, il existe des soins spécifiques en ce début d'année. "On a le massage japonais qui est plus un massage détoxifiant au niveau de la digestion, donc c'est agréable de le faire pour le moment, on sent vraiment qu'on travaille sur la digestion et on élimine tout ce qu'on a mangé pendant les fêtes", explique une employée.

Un accès au wellness sans soins supplémentaires coûte en moyenne 50 euros par personne.