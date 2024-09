"On commence à vieillir à partir de 25 ans": les conseils de Major Mouvement pour rester jeune le plus longtemps possible

Grégoire, alias Major Mouvement sur les réseaux sociaux, est un kinésithérapeute passionné qui propose des conseils pour bien vieillir à travers des vidéos et des ouvrages. Dans son dernier livre, "Huit piliers pour rester jeune le plus longtemps possible", il partage des astuces accessibles pour préserver son corps et son esprit au fil des années.

"On commence à vieillir à partir de 25 ans", pas forcément une phrase très rassurante, mais Major Mouvement préfère poser une autre question : "Comment vous sentez-vous dans votre corps ? Car finalement, c’est l’âge ressenti qui compte". En s'appuyant sur la science, il nous invite à réfléchir à des solutions accessibles pour se sentir plus jeune que l’âge inscrit sur notre carte d’identité. Spoiler : il existe des moyens simples de freiner le temps, parfois avec de petits gestes qui peuvent tout changer.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui sous le nom de "Major Mouvement" sur les réseaux sociaux. Mais derrière ce pseudonyme se cache Grégoire, un kiné passionné qui a décidé de partager ses astuces pour bien vieillir à travers son nouveau livre "8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible". Entre conseils simples, routines accessibles et réflexion sur l'âge ressenti, Grégoire prouve que vieillir en pleine forme, c’est avant tout un état d’esprit.

L’un des points forts du livre est son ton non culpabilisant. "Faire du sport à 10 %, c'est mieux que de ne rien faire du tout !" Grégoire compare cela à un compte en banque : "Il vaut mieux avoir 100 euros que zéro, et encore mieux si on peut accumuler plus. Même 10 minutes d'exercice valent mieux que rien, et 30 à 40 minutes, c’est le jackpot".

Il donne même des exemples très accessibles, comme l'exercice du "assis-debout". Ce mouvement simple de se lever et s’asseoir de 30 à 60 fois permet de faire travailler le cœur, le cerveau et même de renforcer ses abdos. L'idée n'est pas de tout changer, mais d'adopter des gestes simples qui, cumulés, apportent des résultats.

"Beaucoup de gens sacrifient leur bien-être corporel en attendant la retraite pour en profiter... mais leur corps ne suit plus". Grégoire souligne l'importance de prendre soin de son corps tout au long de sa vie pour pouvoir profiter pleinement des moments de liberté une fois l'âge avancé. En plongeant dans les recommandations de l’OMS, il rappelle que le sport n'est pas réservé aux jeunes. "Plus on vieillit, plus l’activité physique devient indispensable".