L'automne est bien là et le Covid-19 revient: est-il encore utile de se faire vacciner?

Pourtant, ce virus est bel et bien devenu une "maladie saisonnière". "On voit qu'il y a une recrudescence", affirme l'invitée de Carole Fontenoy pour l'émission "Capital Santé". "A ce stade, on est toujours en zone verte, on n'est pas en niveau d'alerte mais cela veut dire que petit à petit, on voit qu'il y a plus de consultations chez les médecins, qu'il y a plus de tests positifs et puis dans les eaux usées, on a repéré plus de traces et donc il faut commencer à être vigilant." Afin de prévenir la maladie, les dépistages sont toujours d'actualité. Des tests peuvent aussi se faire à la maison, en pharmacie ou encore en grande surface.

"Protéger les autres"

Il apparait donc que la période soit idéale pour se faire vacciner. Comme certains vaccins, le vaccin ne vous empêchera pas d'être malade, il n'emsurtout utile pour éviter de contracter une forme grave de la maladie. A quoi sert-il alors? " Il y a quelques vaccins qui empêchent la maladie, maispour la grippe, le Covid, ce n'est pas le cas", précise Lara Kotlar. "Le but est vraiment d'éviter de contracter une forme grave mais aussi pour protéger les autres."

Des personnes vaccinées peuvent possiblement avoir de "petites réactions" à ce vaccin, comme un "petit rhume". "C'est un rhume et donc on n'est pas dans une forme grave", poursuit notre interlocutrice. "On évite les complications, on évite les hospitalisations et puis on va protéger l'environnement et les personnes les plus faibles. C'est pour ça qu'on cible aussi la recommandation du vaccin, même si tout le monde peut se faire vacciner."