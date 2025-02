L'OMS alerte sur notre consommation de sel: des aliments sont à éviter pour contourner des problèmes de santé

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande de limiter autant que possible l'utilisation du sel de table en cuisine. Mais notre corps en a tout de même besoin. Comment savoir si vous en consommez trop ?

Selon l’OMS, nous consommons en moyenne 11 grammes de sel par jour, soit le double de la dose recommandée. Pour limiter cet excès, l’organisation préconise d’éviter le sel de table et de privilégier des alternatives moins riches en sodium.

Pourquoi est-ce si important ? "Un excès de sodium est très stressant pour les reins. À long terme, cela peut provoquer une maladie rénale", explique Céline De Groote chez nos confrères flamands de HLN. "De plus, le sel favorise l’hypertension, qui endommage les vaisseaux sanguins et augmente les risques de maladies cardiovasculaires et d’AVC."