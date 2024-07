Pire que le Covid-19: un expert hongkongais alerte sur la possibilité de futures nouvelles pandémies

Yuen Kwok-yung, éminent chercheur et médecin hongkongais qui a combattu les virus les plus dangereux, avertit qu'une nouvelle pandémie est inévitable et pourrait causer des dégâts bien plus graves que le Covid-19.

Le scientifique à la voix douce, parfois comparé à l'expert américain Anthony Fauci, ex-conseiller en santé publique des présidents américains, appelle les responsables politiques mondiaux à prendre la mesure des risques.



"Pourquoi est-ce que je fais une prédiction aussi effrayante? C'est parce que, comme on le voit clairement, les changements géopolitiques, économiques et climatiques sont très rapides, alors que dans le même temps, chacun continue à se concentrer sur ses intérêts nationaux ou régionaux", indique Yuen Kwok-yung, microbiologiste hongkongais. "Si l'on multiplie ce qui s'est passé en 1918 (pandémie de grippe espagnole), notre population, la population mondiale, est aujourd'hui au moins trois ou quatre fois supérieure à celle de 1918. L'estimation la plus élevée est de 100 millions de morts en 1918 (pendant la pandémie de grippe espagnole). Cette fois-ci, ce sont 400 millions de personnes qui pourraient mourir. C'est un chiffre vraiment horrible, et j'espère que les gouvernements relèveront vraiment ces enjeux. "

Pour Yuen Kwok-yung, il est important de mener une enquête de manière ouverte et transparente sur le Covid-19, ndlr) "afin d'en tirer des enseignements et savoir ce qu'il faudra faire par la suite".



