2025, une année pleine de défis pour le secteur spatial: voici les événements les plus attendus

Dans cet épisode de "La tête dans les étoiles", Luc Gilson et Pierre-Emmanuel Paulis, formateur à l'Euro Space Center et président de la "Mars Society Belgium", sont revenus sur des records de l’année 2024, et présentent le programme chargé de cette année.

Dans le classement des tirs effectués, on retrouve les États-Unis (et la fusée Falcon 9 de SpaceX) avec 158 tirs, ce qui est énorme.

"Ce qui est assez étonnant, c’est qu’on utilise les anciens pas de tir de Cap Canaveral, qui ont été abandonnés depuis plus de 60 ans. Ils ont vu partir les premiers astronautes américains vers l’espace. Cap Canaveral ne lançait plus que des satellites depuis qu’on est allé sur la Lune", raconte Pierre-Emmanuel Paulis. "Maintenant, on utilise ces anciens pas de tir pour lancer les nouvelles fusées qui vont devenir habitables également. C’est une révolution, car on est parti d’une zone en béton complètement abandonnée pour ériger de nouveaux pas de tir. Cela a permis de lancer la nouvelle fusée New Glenn. Peut-être aussi des futures fusées SpaceX habitées."

Concernant les concurrents de SpaceX, on a assisté à une grande première au mois de janvier 2025 avec le vol inaugural de New Glenn, le lanceur de la société Blue Origin fondée par le patron d’Amazon, Jeff Bezos. Un événement attendu, qui a eu énormément de retard.

SpaceX continue ainsi à dominer le marché, et a un important projet en 2025 : la première mission spatiale habitée, qui survolerait les pôles terrestres. "Ce sera la première fois que des êtres humains vont survoler le Pôle Nord et le Pôle Sud successivement pendant quelques jours. Scientifiquement, cela n’apporte pas grand-chose, car les satellites peuvent le faire à la place des astronautes", indique Emmanuel Paulis.

La concurrence de SpaceX est ainsi relancée. Blue Origin, après s’être focalisé sur des vols touristiques, revient dans la course. "Ici, avec la New Glenn, on peut satelliser des satellites à la suite de ce premier vol d’essai. Mais, on pourra bientôt le faire avec des hommes."

Les événements attendus en 2025

En 2025, l’Inde pourrait envoyer des astronautes avec l’une de ses fusées dans l’espace. "La date est encore secrète. Blue Origin a d’ailleurs proposé sa fusée pour tenter d’envoyer des astronautes depuis l’Inde. Ce pays pourrait devenir la 4e puissance spatiale à envoyer des astronautes dans l’espace", précise le formateur à l'Euro Space Center.

2025 pourrait également être marquée par le retour des deux astronautes bloqués dans l’ISS (la station internationale) depuis des mois. Ils étaient partis pour 8 jours, et ils sont finalement restés bien plus longtemps dans la station à cause d’une avarie. Il est ainsi prévu qu’ils reviennent "au mois d’avril."

Ariane 6 a de son côté connu son vol inaugural en 2024. Cette année, on devrait assister au lancement commercial. "La fusée est suffisamment sécurisée que pour confier de véritables satellites. Le prototype a bien volé et maintenant, on peut passer à un vol commercial. C’est une excellente chose", souligne Pierre-Emmanuel Paulis.

En 2025, le deuxième vol d’Artémis devait avoir lieu et devait tourner autour de la Lune. Le projet n’est pas abandonné, mais il a été postposé à 2026 pour des raisons techniques (notamment la qualité de la protection thermique).

Pour l’astronaute belge Raphaël Liégeois, l’année 2025 sera une année d’entraînement intensif. "Il est à Houston. Il n’a pu prendre que deux jours de congé à Noël pour revenir voir sa famille en Allemagne, tellement il a de travail. Non seulement, il doit se qualifier comme étant astronaute et être prêt à décoller. Il doit être prêt pour début 2026", conclut Pierre-Emmanuel Paulis.