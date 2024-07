A Dubaï, trois rameurs veulent braver l'Arctique pour dénoncer la pollution marine

Dans une piscine couverte de Dubaï, aux Emirats arabes unis, trois rameurs s'entraînent sur des vagues artificielles en attendant de braver l'océan Arctique, lors d'une expédition visant à sensibiliser à la pollution marine.

Ces expatriés, deux britanniques et une irlandaise, s'apprêtent à passer d'un extrême à l'autre: de la chaleur estivale du pays du Golfe où ils vivent, aux températures glaciales de l'une des régions du monde les plus affectées par le changement climatique, pour devenir les premiers à tenter la traversée à trois, et avec une femme à bord.