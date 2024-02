FWB: Sophie Mergen et Guillaume Wollner lauréats du prix du journalisme 2023 du Parlement

Les journalistes de la RTBF Sophie Mergen et Guillaume Wollner ont décroché mercredi le prix du journalisme 2023 du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour leur reportage "Pénurie d'infirmières, des vies en danger", diffusé sur La Première de la RTBF.

Le jury, composé de journalistes et de députés, a tenu à récompenser "un reportage qui fait vivre un réel fait de société de l'intérieur et mélange avec bonheur information, immersion et émotion". Les jurés ont aussi tenu à saluer un travail "techniquement irréprochable qui fait honneur à la radio".

Dans la catégorie presse Internet également mise à l'honneur cette année, le prix est allé à un trio de journalistes de La Libre Belgique, Romane Bonnemé, Valentin Dauchot et Gaëtan Gras, pour leur reportage "Trafic et pollution, atmosphère lourde en Mer du Nord".