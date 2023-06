La canicule fait huit morts au Mexique

Sur les huit victimes, sept ont succombé d'un coup de chaleur et une de déshydratation entre le 14 avril et le 12 juin, a-t-il précisé. Trois personnes sont décédées dans l'État de Veracruz (Est), deux dans celui de Quintana Roo (Sud-Est), deux dans l'État de Sonora (Nord) et une dans celui d'Oaxaca (Sud).

À Mexico, la température a atteint cette semaine un record de 35 degrés Celsius. Dans le centre de la capitale, l'air est étouffant en raison de la cohue et des émissions de gaz dues au trafic routier et aux entreprises.