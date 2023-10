La Journée de la Forêt de Soignes programmée le 15 octobre

La Forêt de Soignes sera à l'honneur le dimanche 15 octobre prochain à l'occasion de la Journée de la Forêt de Soignes dont le thème cette année est "Fragile, ancienne et patrimoine mondial de l'UNESCO". Les partenaires et gestionnaires de la forêt issus des trois régions du pays proposeront aux visiteurs des activités pour mieux connaître et protéger ce patrimoine: des visites guidées, des activités pour familles et des rencontres avec les gardes-forestier et les partenaires de la forêt.