La première éclipse lunaire totale de l'année a eu lieu ce matin: au fond, comment fonctionne notre satellite naturel? 

On ne peut pas la rater : brillante, pleine et lumineuse, la Lune est notre satellite naturel. Et tout a commencé lorsque la Terre venait de se former. Cette dernière a alors été heurtée par un "objet" planétaire baptisé Théia.

"Dans cette collision, une partie de la matière de la Terre est partie, une partie probablement aussi de la matière de Théia, et les deux ont formé la Lune", explique Yaël Nazé, astrophysicienne au Fonds de la recherche scientifique (FNRS). Autrement dit, la Lune est - en partie - un morceau de nous, de la Terre.