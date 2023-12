La qualité de l'air à Bruxelles est toujours mauvaise

Le réseau primaire de mesures, CurieuzenAir, avait déjà pointé la mauvaise qualité de l'air de la capitale. Entre le 25 septembre et le 23 octobre 2021, 3.000 Bruxellois avaient alors participé à l'expérience en installant un point de mesure chez eux.

Pour avoir une image plus précise, le BRAL et Bruxelles Environnement ont décidé d'installer 24 points de mesures de dioxyde d'azote pour une analyse qui doit durer un an. Ils ont été mis dans des endroits réputés pollués comme Sainctelette, la porte de Flandre, l'avenue Fonsny, ou encore la Barrière de Saint-Gilles.

Les premiers résultats intermédiaires (de juin à septembre) montrent que cette fois, les normes européennes sont dépassées en de nombreux endroits, par exemple une concentration de 58 µg/m³ NO2 a été mesurée à la porte de Flandre ou encore jusqu'à 72,9 58 µg/m³ NO2 sur l'avenue de la Toison d'Or.