La reine Mathilde visite GoodPlanet Belgium, organisation soutenant des projets durables

La reine Mathilde a rendu visite mardi à l'association à but non lucratif GoodPlanet Belgium, à l'occasion du 25e anniversaire de l'organisation, afin de mettre en lumière les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Le but de l'association est de développer des programmes éducatifs afin d'inspirer enfants, jeunes et adultes à s'investir dans des projets de développement durable. Depuis 25 ans, GoodPlanet Belgium cherche à informer et à sensibiliser écoles et entreprises à l'importance des Objectifs de Développement Durable (ODD).

"Par le biais d'ateliers et d'événements dynamiques, nous incitons les jeunes à s'informer de manière ludique sur les défis climatiques. De cette manière, ils découvrent ensemble les légumes et les produits locaux de saison. Nous les mettons également en contact avec la nature", explique GoodPlanet Belgium. Les entreprises sont également incitées à intégrer des objectifs de durabilité dans leur stratégie commerciale.