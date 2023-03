Le bois de Hal revêtira son manteau bleuté de jacinthes à la mi-avril

Au jaune des narcisses et de la vivace ficaire succédera prochainement le mauve bleuté des jacinthes au bois de Hal, dans le Brabant flamand. Depuis les allées parsemant le domaine sylvestre, le spectacle naturel de ce tapis de fleurs s'offrira au regard à la mi-avril.

Les fragiles clochettes ne s'admirent si nombreuses qu'en de rares étendues de Flandre, principalement dans le sud des provinces de Flandre orientale et occidentale. C'est toutefois à Hal qu'elles enveloppent la plus grande surface de forêt, conférant à cette dernière un aspect féérique qui charme les badauds. Chaque année, le spectacle attire ainsi des milliers de curieux, du Plat pays et d'ailleurs.

Afin de ne pas (trop) troubler la tranquillité des lieux, dont la popularité va croissante, l'Agence flamande pour la nature et les forêts cherche cette année des bénévoles supplémentaires pour rejoindre les quelques dizaines de volontaires encadrant déjà l'événement. Dénicher les recoins les plus bucoliques, réorienter les flâneurs égarés et veiller à ce que ces admirateurs restent sur les sentiers, telles sont les tâches dévolues à ces petites mains. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature à l'adresse brabantsewouden.anb@vlaanderen.be.