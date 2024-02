Le CD&V veut en finir avec les zones basses émissions dans les grandes villes

Actuellement, Anvers et Gand, en Flandre, ainsi que Bruxelles, disposent d'une zone à faibles émissions. Selon Sammy Mahdi, ces zones s'avèrent utiles pour réduire la pollution atmosphérique. Mais les voitures diesel répondant à la norme d'émission Euro 5, et certainement les derniers modèles répondant à la norme Euro 6(d), ne polluent pratiquement plus, selon le CD&V.

Le président des chrétiens-démocrates flamands s'exprimait ainsi à l'occasion de l'"Automotive eMotion Summit", un événement organsisé par la Febiac (la Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle) à Zaventem.

Le parti envisage un scénario de suppression progressive des LEZ (Low Emission Zone) lorsque la qualité de l'air urbain, ou la part de l'automobile dans ces zones, se sera améliorée. Et avec les émissions de plus en plus faibles des nouvelles voitures diesel et la montée en puissance des voitures électriques , le problème de la qualité de l'air urbain se résoudra d'ici quelques années, selon le parti.

Pour le CD&V, cela n'a donc aucun sens de frapper les derniers propriétaires de voitures diesel (moins aisés) de manière disproportionnée.