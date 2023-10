Le Cerrado, un écosystème méconnu mais capital

Cette région est aussi vaste que les superficies cumulées de la France métropolitaine, de l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et du Royaume-Uni.

Elle s'étend sur 2 millions de kilomètres carrés, débordant sur la Bolivie et le Paraguay à l'ouest.

Le Cerrado est une des trois grandes savanes de la planète, avec celles d'Afrique et d'Australie.

- "Berceau des eaux"

D'après l'Unesco, le Cerrado est la savane la plus riche en biodiversité du monde.

On y trouve plus de 11.000 espèces de plantes et des centaines d'animaux, comme des jaguars, des loups à crinière, des tamanoirs ou des tatous.