Le delta de l'Escaut, nouveau géoparc mondial de l'Unesco

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a désigné jeudi le delta de l'Escaut (Schelde Delta), qui s'étire entre la Belgique et les Pays-Bas, comme "géoparc mondial". Cette distinction reconnaît son patrimoine géologique particulier.

Le delta de l'Escaut s'étend sur les provinces belges d'Anvers, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, ainsi que sur les provinces néerlandaises du Brabant-Septentrional et de Zélande. Il s'agit plus précisément d'un estuaire, où eaux marines salées et eaux douces fluviales se mélangent.

"Les forces géologiques, les changements environnementaux induits par les phénomènes climatiques et les interactions humaines ont forgé un paysage riche en traces géologiques, morphologiques et historico-culturelles", écrit l'Unesco sur son site internet au sujet du géoparc Schelde Delta. "Les plaines, protégées par des digues, sont privées de sédiments. Là où la nature a fait son œuvre, elles semblent presque figées dans le temps. Les monuments historiques témoignent de l'influence des différentes phases géologiques."