Les fruits qui poussent à Bruxelles sont de bonne qualité, selon une étude d'Innoviris

Près de 280 échantillons de fruits ont été prélevés de l'été à l'automne 2022. Douze fruits différents ont été analysés un peu partout dans la capitale: mûres, groseilles, cynorhodons, raisins, sureau, châtaignes, noix, noisettes, pommes, cerises, prunes et figues. Les chercheurs en ont examiné les taux de plomb, cadmium, zinc, cuivre et nickel.

Le consortium Arbres a collaboré avec l'Unité d'Ecologie végétale et de Biogéochimie (EVB) de l'ULB pour analyser les concentrations en éléments-traces métalliques (ETM) dans les sols et fruits de la Région bruxelloise.

La majorité des fruits bruxellois analysés respectent les teneurs maximales autorisées. En ce qui concerne les concentrations en zinc, cuivre et nickel, tous les fruits analysés se situent en dessous des limites maximales conseillées par l'Onu.

En ce qui concerne les concentrations en plomb et en cadmium, des rares dépassements des teneurs maximales autorisées européennes sont constatés. Le cadmium en trop grandes quantités a surtout été trouvé dans les groseilles et les mûres et le plomb en teneur excessive a plutôt été mesuré dans les noisettes, noix, raisins et dans une moindre mesure dans les mûres.

Les ETM proviennent surtout du trafic routier, des installations industrielles et des incinérateurs. Les matériaux de construction (ciments, bétons, zingueries, peintures…) constituent d'autres sources d'ETM pour l'environnement.