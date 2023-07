L'intercommunale Hygea a collecté moins de déchets par habitant en 2022

Chaque citoyen des 20 communes affiliées à Hygea a produit, en 2022, en moyenne 463 kilos de déchets, tout déchet confondu. Un chiffre en baisse par rapport à l'année précédente, lors de laquelle la moyenne était de 525 kilos, a indiqué mercredi l'intercommunale Hygea de Mons-Borinage-Centre dans le cadre de son bilan 2022. "Cette diminution s'explique par la poursuite des effets du déploiement du nouveau sac bleu (PMC) et du nouveau schéma de collecte, ainsi qu'à l'adhésion croissante des citoyens."

Les chiffres montrent que 4.253 tonnes (+36%) de déchets organiques ont été collectés en 2022, soit une moyenne de 34 kilos par habitant pour les communes développant la collecte sélective des déchets organiques. Les quantités d'ordures ménagères et de déchets résiduels ont, quant à elles, diminué de 11,8% en 2022 à une moyenne annuelle de 157,3 kilos par habitant, pour 175,1 kilos par habitant en 2021. Au total, Hygea a collecté 73.100 tonnes d'ordures ménagères ou déchets résiduels en 2022, contre 80.977 tonnes en 2021.

Les quantités de PMC et de papiers-cartons collectées en porte-à-porte par Hygea et les quantités de verre collectées via les bulles à verre s'élevaient en 2022 à 79,6 kilos par habitant, soit une baisse de 2,1% par rapport à 2021.