Médias: l'Arcom inflige deux amendes à CNews avant son audition pour sa fréquence télé

L'audition de la chaîne, détenue par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré et régulièrement épinglée par l'Arcom, se tiendra lundi prochain.

L'Arcom, régulateur des médias, a sanctionné mercredi la chaîne d'information CNews d'amendes de 60.000 et 20.000 euros pour "manquements" à ses obligations, alors que sa fréquence, comme 14 autres de la TNT, est remise en jeu pour 2025.

"L'emploi par deux invités de la formule +l'immigration tue+ est de nature à représenter les personnes d'origine immigrée, dans leur ensemble, comme un facteur de risque mortifère. Une telle stigmatisation, qui réduit les immigrés au rang de personnes dangereuses (...) est susceptible d'inciter à la haine à leur égard en raison de leur race, leur nationalité ou leur origine ethnique et d'encourager à des comportements discriminatoires à leur égard en raison de leur race, leur nationalité ou leur origine", a-t-elle ajouté.

L'autre séquence mise en cause concerne l'émission "Punchline Eté" consacrée à l'information, rapportant que le mois de juillet 2023 avait été le mois le plus chaud jamais enregistré.

Au cours de cette émission, l'un des intervenants a contesté l'influence humaine sur le réchauffement climatique en déclarant notamment: "Le réchauffement climatique anthropique est un mensonge, une escroquerie, à un moment il va falloir poser les choses scientifiquement".

- Fréquences TNT -

Également examinées par l'Arcom, les émissions "L'Heure des pros 2" diffusée sur CNews le 15 novembre 2023 et "24h Pujadas" diffusée sur la chaîne LCI (groupe TF1) le 7 décembre 2023, qui évoquaient le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, ont quant à elles été mises "hors de cause".