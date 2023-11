Plan d'aménagement de la forêt domaniale de Liège soumis à enquête publique

Le département de la nature et des forêts (DNF) du SPW a initié l'élaboration d'un plan d'aménagement de la forêt domaniale de Liège. La propriété est répartie sur les territoires des villes et communes de Liège, Huy, Seraing, Dalhem, Esneux, Engis, Modave, Amay, Nandrin, Marchin et Neupré. Ce projet sera soumis à enquête publique du 4 décembre au 26 janvier. Il pourra être consulté, sur rendez-vous, auprès des administrations communales d'Amay et de Huy.

"Cette enquête publique a pour but de recueillir l'avis du public en vue de l'adoption de ce plan par le ministre wallon en charge des forêts de la Région Wallonne, propriétaire de la forêt domaniale de Liège", précise le SPW.