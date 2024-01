Plus de 700.000 mètres cubes de sable épandus dans les stations balnéaires belges en 2023

L'an dernier, 710.909 mètres cubes de sable ont été remis sur les plages de Knokke et du Coq, a annoncé mercredi l'Agence des services maritimes et côtiers (MDK). "Recharger" les plages doit, entre autres, permettre de mieux protéger la Côte lors de violentes tempêtes.

À Knokke, 500.000 mètres cubes de sable ont été épandus en 2023. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un plan visant à protéger la Côte jusqu'en 2050, au moins. Certaines infrastructures ont une espérance de vie plus longue, comme la barrière anti-tempête.

En 2023, le Centre maritime de sauvetage et de coordination (MRCC) a en outre reçu près de 350 appels pour des opérations de sauvetage en mer, surtout durant les mois de juillet et août. Au total, plus de 55.800 navires ont également fait appel aux services du centre.

Enfin, les ferries de la MDK à Nieuport, Ostende, Anvers, Gand, Bazel et Kruibeke ont transporté 3,6 millions de passagers l'année dernière. Sur l'Escaut et dans le port d'Anvers, le "Waterbus" a transporté 751.351 personnes.